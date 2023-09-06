انت الان تتابع خبر أسعار الوقود تقفز بأعلى وتيرة لأكثر من عقدين في بريطانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأظهرت بيانات الاتحاد، أن "متوسط تكلفة ملء خزان الوقود بالكامل ارتفعت بمقدار 4 جنيهات إسترلينية (5.05 دولار) خلال شهر اب، في حين ارتفع الديزل بنحو 4.5 جنيه، وهي أكبر زيادة في الأسعار منذ أكثر من عقدين".وذكر تقرير "آر إيه سي" المتخصصة في أبحاث السوق، إلى "زيادة سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص بمقدار 7 بنسات تقريباً، بينما ارتفع سعر لتر الديزل بمقدار 8 بنسات خلال شهر اب".

وأشار التقرير إلى أن "هذه الزيادة الحادة في أسعار الوقود ناجمة عن ارتفاع أسعار النفط بسبب قرار دول "أوبك +" خفض إنتاج النفط".

وتلقت أسعار النفط الكثير من الدعم بعد قرار السعودية وروسيا، الثلاثاء، تمديد خفض إنتاج النفط بشكل طوعي لمدة 3 أشهر إضافية حتى نهاية العام، وهو ما دفع خام برنت فوق مستوى 90 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ 18 تشرين الثاني.

تأتي الزيادة الجديدة في أسعار الوقود لتضيف أعباء جديدة على المواطنين في بريطانيا، وتهدد بعودة التضخم للارتفاع، بعد انخفاضه في تموز الماضي إلى أدنى معدلاته السنوية منذ شباط 2020، مسجلا 6.8 بالمئة.

وكان معدل التضخم في بريطانيا وصل إلى أعلى مستوياته في 41 عاما، خلال شهر تشرين الاول الماضي، عند مستوى 11.1 بالمئة، مدفوعا بالزيادات الكبيرة في أسعار الطاقة، قبل أن يتراجع بشكل تدريجي مع نزول الأسعار.

وعلى الرغم من التراجع لا تزال بريطانيا تحتفظ بأحد أعلى معدلات النمو في الأسعار في غرب أوروبا إذ لم يتجاوزها في التضخم سوى أيسلندا والنمسا في تموز.

وفي محاولة للسيطرة على التضخم المرتفع، رفع بنك إنجلترا المركزي، أسعار الفائدة 14 مرة كان آخرها في اب الماضي بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 5.25 بالمئة وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل عام 2008.

