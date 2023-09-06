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انت الان تتابع خبر التشكيلة الاساسية لمنتخبنا الاولمبي في مواجهة منتخب ماكاو والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-467037-638296070457152847.png
2023-09-06 | 16:19
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اعلن مدرب منتخبنا الأولمبي راضي شنيشل، اليوم الأربعاء، عن التشكيلة الاساسية لمنتخبنا الاولمبي في مواجهة منتخب ماكاو ضمن افتتاح منافسات المجموعة (F) من التصفيات الآسيوية لمنتخبات دون 23 عاماً.
ونشر الاتحاد العراقي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي التشكيلة الأساسية التي اختارها المدير الفني للمنتخب راضي شنيشل في مباراته التي تجري مساء اليوم الاربعاء في تمام الساعة السادسة في مواجهة منتخب ماكاو ضمن افتتاح منافسات المجموعة (F) من التصفيات الآسيوية لمنتخبات دون 23 عاماً".
التشكيلة ادناه:
التشكيلة ادناه:
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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