شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الدين العام بالحوار الوطنى تبحث الحد من التهرب الضريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هبة واصل الأمين العام لحزب المصريين الأحرار والمقرر المساعد للجنة الدين العام بالحوار الوطنى: "لجنة الدين العام وإصلاح الموازنة بالحوار الوطنى عقدت الجلسة الرابعة، وتم إلقاء الضوء خلالها على الحلول التى وضعت، ومنها الحد من التهرب الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية وليس زيادة الضريبة".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دى إم سى": "تم وضع حلول خاصة بترشيد الإنفاق العام، ولا نستطيع أن نطالب بوقف المشروعات الخاصة بالتنمية لدولة بحجم مصر، ومن الطبيعى أن تستوعب المشروعات التنموية الزيادة السكانية، لكى نستطيع أن نعبر من الأزمة الاقتصادية".

وتابعت: "الأزمة الاقتصادية موجودة فى العالم كله نتيجة التحديات التى مرت على العالم كله من جوائح والأزمة الروسية واللاجئين إلى مصر ونضع أولويات للمشروعات والأولوية للمشروعات المنتجة والتي تدر عملة صعبة لمصر ومن ضمن الحلول إعادة هيكل الوزارات المختلفة ودمجها وعلينا مراجعة دور الوزارات وإعادة هيكلة دور كل وزارة وطلب على سبيل المثال وزارة الاستثمار والعديد من الوزارات، وهناك أيضا استحداث وزارة للاقتصاد وهى مهمة جدا في الوقت الحالى، وهو مطلب تم عرضه بشكل واضح وتم الاتفاق عليه من جانب كل الحضور وتم مناقشته بجلسة الأمس وفى كل الجلسات السابقة وتحدثنا عن كيفي إدارة الدين العام".