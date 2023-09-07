شكرا لقرائتكم خبر عن زكى القاضى: التمكين السياسي والأنشطة الطلابية فى جلسات الحوار الوطنى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الكاتب الصحفى زكى القاضى المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطنى، عن أبرز الملفات التى ستناقشها اللجان والمستهدف من جلسة غدا الخميس، قائلا:" لدينا 3 نقاط رئيسية فى جلسة الغد أولهم التمكين السياسي، والاتحادات الطلابية والأنشطة الطلابية".

وأكد زكى القاضى خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن اللجنة أمام قضايا إذا ما تم مناقشتها بموضوعية سنصل لتوصيات تستطيع أن تغير من المشهد وتعزز الفرص.

ولفت زكى القاضى إلى أن التمكين السياسى والاتحادات الطلابية هم المفرخة الأساسية لكل ما نراه أمامنا، ويجب أن نرى كل الشباب فى وسائل تدريب وتأهيل حقيقية لنصل لمرحلة التمكين، كما أن معظم شباب الاتحادات الطلابية سيقودون المشهد.

وأوضح زكى القاضى أنه تم زيارة أكثر من 100 جامعة للاستماع للطلاب والحديث عن دعم الاتحادات الطلابية وإيجاد آليات تنافسية حقيقية، وتضافر الجامعات والوزارات المعنية لدعم الأنشطة الطلابية.