شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: حديث وزير الخارجية فى الجامعة العربية يؤكد حقوق مصر المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن ما أشار إليه وزير الخارجية سامح شكري، في كلمته بالدورة الـ159 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، يؤكد الثوابت المصرية في ملف الأمن المائي والحقوق المصرية المباشرة فيه، خاصة أن القاهرة أعلنت أن جولة المفاوضات الأخيرة لم تشهد تغييرات ملموسة من قبل إثيوبيا.

وأضاف طارق فهمي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الوزير سامح شكري أكد أن التوجه الإثيوبي الأحادي لتشغيل سد النهضة توجه لم يأت بجديد، لذلك كان هناك تأكيد على الثوابت العربية والمصرية، لاسيما وأن هناك دعما عربيا من جامعة الدول العربية وأغلب الدول العربية المؤيدة للحقوق المصرية، وبالتالى الرسالة اليوم من الجامعة العربية تشير إلى الاستمرار في دعم ومساندة الموقف المصرى.

وتابع طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن الجانب الإثيوبي ما زال على موقفه في تبني الإجراءات الأحادية، وبالتالى موقف مصر واضح ومباشر ولا يحتمل أنصاف حلول أو أشباه خيارات، بالتالى موقف مصر في الجامعة العربية أمر مهم ويؤكد الحقوق فى هذا الملف.

وأكمل: "بعد عدة أيام ستبدأ الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها الجديدة، وأمام العالم على القادة العرب والجامعة العربية أن يحددوا في كلمتهم سواء على مستوى الرؤساء والملوك، موقف داعم ومباشر للموقف المصري، وهذه الأمور لا تحتاج إلى أنصاف حلول".