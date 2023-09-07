انت الان تتابع خبر أسعار النفط تُحلق مجدداً في الأسواق العالمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت مصادر بالسوق عن بيانات نشرها معهد البترول الأميركي بعد التسوية أنه من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام الأميركية قد تراجعت 5.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من سبتمبر/أيلول.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية البيانات الرسمية للمخزونات في الساعة 11 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:00 بتوقيت غرينتش) اليوم الخميس، وفق رويترز.



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا إلى 90.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:19 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا إلى 87.65 دولار.

وارتفعت الأسعار يوم الثلاثاء بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات طوعية لإمدادات النفط حتى نهاية العام. وتبلغ التخفيضات السعودية مليون برميل يوميا فيما تبلغ الروسية 300 ألف برميل يوميا. وتضاف هذه التخفيضات إلى أخرى وافق عليها العديد من منتجي تحالف أوبك+ في أبريل/نيسان وتستمر حتى نهاية 2024. وتعتزم الدولتان مراجعة أوضاع السوق واتخاذ قرارات شهرية بشأن تقليص الإنتاج أو زيادته.