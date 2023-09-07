بينهم ميسي وهالاند.. ترشيح 30 لاعباً لجائزة الكرة الذهبية

ويقام حفل الكرة الذهبية، الذي تقدم فيه الجوائز للرجال والسيدات على مسرح "دو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس، في الـ30 من الشهر المقبل.

وكما كان متوقعا، ضمت القائمة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمهاجم النرويجي آيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، ومهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي.



أما أبرز اللاعبين الذي تواجدوا في القائمة، فهم لاعب ليفربول المصري محمد صلاح، بالإضافة إلى كريم بن زيمة لاعب الريال سابقا والاتحاد السعودي حالياً.

وتواجد في القائمة أيضاً لاعب مانشستر سيتي كيفين دي بروينه وبيرناردو سيلفا وساكا لاعب آرسنال، وكذلك النجم الصاعد الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد حالياً، وكان الغائب الأبرز عن القائمة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.

إليكم قائمة المرشحين كاملة:

برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

خفيتشا كفارتسخيليا (نابولي).

نيكولو باريلا (إنتر ميلان).

إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا).

بوكايو ساكا (أرسنال).

يوشكو جفارديول (مانشستر سيتي).

أندري أونانا (مانشستر يونايتد).

جمال موسيالا (بايرن ميونيخ).

كيفين دي بروين (مانشستر سيتي).

جود بيلينجهام (ريال مدريد).

راندال كولو مواني (باريس سان جيرمان).

روبن دياز (مانشستر سيتي).

إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي).

مارتن أوديغارد (أرسنال).

إيلكاي غوندوغان (برشلونة).

ياسين بونو (الهلال).

جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي).

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

رودري (مانشستر سيتي).

كيم مين جاي (بايرن ميونخ).

أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد).

فيكتور أوسيمين (نابولي).

ليونيل ميسي (إنتر ميامي).

لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان).

روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة).

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

هاري كين (بايرن ميونخ).

لوكا مودريتش (ريال مدريد).

محمد صلاح (ليفربول).

كريم بنزيما (اتحاد جدة).

