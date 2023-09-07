شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فوزى: الـ10 سنوات الأخيرة شهدت أكبر تمكين للشباب على مدار عقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني أن التركيبة السكانية في مصر أغلبها من الشباب، مشددًا على أن الشباب هم الطاقة والأمل والقوة.

وأضاف خلال كلمته في لجنة الشباب ومناقشة التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية، أن الحوار الوطني يعول كثيرًا على مشاركة الشباب والاستماع لوجهة نظرهم في الملفات المختلفة.

وأشار رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني إلى أن النائب أحمد فتحي مقرر لجنة الشباب بالحوار مارس كل الضغوط للسماح لأكبر عدد من الشباب بالمشاركة، وأصر على ذلك، وكان جادا لخدمة الملف هو ومساعده الكاتب الصحفي زكي القاضي لإخراجه في أبهى صورة.

وقال المستشار محمود فوزي إن الـ 10 سنوات الأخيرة شهدت أكبر تمكين للشباب على مدار عقود، وهو ما ألمسه في ملفات كثيرة جدا، موجها الشكر والتقدير لوزارة التعليم العالي على كافة التيسيرات التي قدمتها للحوار الوطني للسماح لأكبر عدد ممكن من المشاركة وكذلك أيضا وزارة التربية والتعليم.