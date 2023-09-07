شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة صابر: الحوار الوطني فرصة للاستماع للشباب ومناقشة أفكارهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة أميرة صابر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الأنشطة الطلابية قادرة على صنع سياسات مختلفة وطلاب مختلفين قادرين على قيادة المستقبل رغم تحديات لوائح الاتحادات الطلاب والمناخ العام أيضا.

وقالت خلال كلمتها في لجنة الشباب ومناقشة التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية، إنه لا بد أن يستغل الشباب فرصة للحوار الوطني للتعبير عن آرائهم، مشددة على أن الجميع يستمع لآرائهم وأفكارهم للاستفادة منها.