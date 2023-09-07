شكرا لقرائتكم خبر عن زكي القاضى: الشباب قوة فاعلة فى المجتمع ولابد من لغة حوار مشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الكاتب الصحفي زكي القاضي مقرر مساعد لجنة الشباب في الحوار الوطني، بالحضور وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، مشددًا على أن الجلسة بها تنوع كبير من الشباب.

وقال خلال مناقشة قضية التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية والمدرجة ضمن لجنة الشباب بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، إن دعوة الرئيس للحوار هي الآلية لهذه المرحلة، موضحا أنه بعد الانتهاء من الحوار الوطني سيتم البحث عن استدامة لعملية الحديث في المجتمع، مشيرا أن الحوار الوطني هو جوهر لتبادل الآراء والأفكار وخاصة بين الشباب.

وأوضح أن التمكين السياسي الذي يحدث الان يعد حدث هام في التاريخ، حيث يؤكد اهتمام الدولة المصرية للشباب، لافتا إلي أن الجميع بدأ ملاحظة التغير الكبير الذى حدث في عهد الرئيس السيسى.

كما شدد على أن الشباب هم قوة فاعلة في المجتمع المصرى وأى محاولات تقييدها ستؤدى بنتيجة عكسية وغير مرضية، مضيفا :"نحتاج وضع آليه حقيقية لاتحادات الطلابية، ومع وجود لغة تحاور بين الشباب، لافتا أن الحوار إجراء حقيقي يتضمن مشاركة حقيقية"، موضحا أن الشباب عليهم دور كبير في التاريخ، وبالتالي عليهم مسئولية معلنة لابد من الالتزام بها.