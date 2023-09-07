شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى.. رئيس الرقابة على المصنفات يطلب إنشاء جهاز للملكية الفكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبدالحليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، إنه مما لا شك فيه وجود مشاكل في السينما، مؤكدا على أن الدولة تتخذ خطوات جادة في الفترة الحالية للعمل على حليها ودعم القطاع السينمائي والدرامي.

وتابع عبد الجليل، خلال كلمته في لجنة الثقافة والهوية الوطنية المندرجة ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني،:" عقل صناعة السينما في العالم كله هو وجود مركز سينمائي لإخراج محتوى هادف يعالج مشكلات على أرض الواقع في الشارع المصرى، لافتا إلى أن رئاسة الوزراء شكلت لجنة عليا لإنشاء قطاع للسينما يتولى كل ماله علاقة بالسينما".

وطالب عبد الجليل، سرعة تنفيذه للحفاظ على الكيان السينمائي وتواجده بقوة في العالم، ووجود لجنة عليا لتسهيلات التصاريح للفيلم المصرى والأجنبي وتساهيل كل ما يتعلق بالأماكن وإيجارها، وضرورة وجود جهاز يحافظ على الملكية الفكرية والتصنيف العمرى.