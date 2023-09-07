شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإدارة المركزية للأمن بالتعليم يقترح تشكيل هيئة معنية بالاتحادات الطلابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء أحمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يوجد 25 مليون طالب في مراحل مختلفة بالتعليم الأساسي، بجانب 5 ملايين طالب في الجامعات والمعاهد، وهم يمثلون قوة ناعمة يجب توجيهها للخير. والاستثمار في بناء مجتمع قوي هو المستقبل.

وأضاف خلال كلمته بجلسة لجنة الشباب بعنوان" التمكين السياسي للشباب ودعم الإتحادات والأنشطة الطلابية"، أنه يجب دعم الانشطة الطلابية من كافة الوزارات سواء الشباب او التعليم او التضامن، مع تشكيل هيئة معبرة عن الاتحادات الطلابية مكونة من الممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية بحيث يكون تشكيل الهيئة أغلبيته من الطلاب بهدف تنفيذ أفكارهم البناءة لبناء مجتمع قوي، فهم مستقبل الدولة المصرية.

وأضاف، أن تشكيل الهيئة يجب أن يتكون من طلاب المدارس والجامعات والهيئات، ومنح الشباب دورات وتدريبات في التثقيف الاجتماعي والمشاركة ودعمهم بشكل كبير، والتواصل البناء ، ودمج الشباب داخل هذا الفكر، بما يجنب الدولة أي أفكار خارجة على الشباب.