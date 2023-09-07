شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى.. مقرر لجنة الثقافة: مصر تدعم ملف الصناعات الثقافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد زايد، مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية، أهمية الصناعات الثقافية في مصر كمكون مهم من مكونات الاقتصاد، حيث وصلت نسبتها 6.1 ٪ من الاقتصاد العالمى، كما أنه يدر 3.4 تريليون دولار سنويا.

جاء ذلك فى كلمته بلجنة الثقافة والهوية الوطنية حول ملف الصناعات الثقافية بين الواقع المأمول :السينما والدراما والتليفزيونية.

وأكد زايد، على أن الصناعات الثقافية مكون من مكونات الاستثمار ونرى في الصين رقم واحد المنتجات الإبداعية، مشير إلى أن مصر تشجع الصناعات الثقافية أيضا وفقا لاستراتيجية 2030 ومناقشة هذا الملف بالحوار الوطني من أجل دعمه بشكل أكبر والوقوف أمام كل التحديات التي تواجهة بما يدعم جهود الحفاظ على الهوية الوطنية.