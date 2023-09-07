شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى.. يسرى نصر الله: يجب منح "القومى للسينما" حق منح تصاريح تصوير الأفلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج يسري نصر الله، إن هناك مشكلة اقتصادية تواجه السينما المصرية، بالإضافة إلى غياب المركز القومي للسينما الذي كان مهتمه إعطاء تصاريح التصوير للسينما وتسهيلها سواء للأفلام الأجنبية أو المصرية وعمل أرشيف السينما ويدعم السينما المصرية، مشددا تلى ضرورة إعطاء تصاريح تصوير عن طريق المركز القومي للسينما التابع لوزارة الثقافة، وبهذا نكون ندعم الوزارة أيضا.

وأضاف نصر الله، خلال كلمته بلجنة الثقافة والهوية الوطنية حول ملف الصناعات الثقافية بين الواقع المأمول :السينما والدراما والتليفزيونية، أن هناك جدلا حاليا حول من الذي يعطى تصاريح الأفلام المصرية والأجنبية، مؤكدا أنه لا يصح أن تقوم مدينة الإنتاج الإعلامي بهذا الأمر وتعطى التصاريح الخاصة بالتصوير وهي شركة منافسة وموجود في البورصة وهي شركة منافسة.