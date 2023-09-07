شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد طلاب "جامعة كفر الشيخ" تطالب بإعادة النظر فى لوائح الاتحادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت إيمان راغب رئيس اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ سابقا، بإعادة النظر في لوائح الاتحادات والأنشطة الطلابية، موضحة أن الاتحادات الطلابية هي المدرسة الأولى لإفراز الشباب.

وشددت خلال مناقشة قضية التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية والمدرجة ضمن لجنة الشباب بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، على أن هناك تجارب شبابية ناجحة في القطاعات المختلفة، تعود بشكل أساسي للتأهيل والتمكين.

وأشادت بالدور البارز للاكاديمية الوطنية للتدريب في التأهيل والتمكين للشباب، مؤكدة ضرورة تبني الأكاديمية لبرنامج تدريب مكثف للفائزين من الاتحادات والهيئات المعاونة، وكذلك إعادة النظر في اللوائح والقوانين المنظمة للاتحادات والأنشطة الطلابية.

وطالبت أيضا بوضع استراتيجية واضحة للجهات التي تعمل على الشباب في الجامعات، بأن يكون هناك تكامل واضح وخطة معلنة لاحتواء الأفكار من هذه البرامج ودمجها.