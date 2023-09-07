شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت عبد القوى يؤكد خلال جلسة تمكين الشباب ضرورة "التأهيل قبل التمكين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن الدستور المصرى مكن الشباب سياسيا، مشددًا على أن تنسيقية الشباب الأحزاب والسياسيين تجربة رائدة كبيرة لتمكين الشباب، وأتمني أن تعم التجربة في جميع المحافظات، فضلا عن أن نزول عمر الالتحاق بالبرلمان فرصة كبيرة جدا للشباب.

وقال خلال كلمته بجلسة لجنة الشباب بعنوان" التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية"، إن قانون الجمعيات الأهلية يوجد به فرص كبيرة للشباب، ولا بد من ضرورة التحاق الشباب بالجمعيات الأهلية والعمل بها، مع ضرورة عمل التثقيف السياسي داخل الجامعات، حيث أن الشباب مسئول من كافة مؤسسات الدولة.

وشدد على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مقتنع جدا بالشباب، لذلك ضرورة استثمار فرص الشباب، موضحًا أن الرهان الأكبر على الشباب والوطن مرتبط بهم، لافتا إلي ضرورة تدريب وتوعية الشباب، مقتبسا كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي " التأهيل قبل التمكين".

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن بدايته كانت رئيس اتحاد الطلاب، وأصغر عضو مجلس مدينة ومحافظة، مما جعله يكتسب العديد من الخبرات في جميع المجالات التي تحدثوا عنها خلال الجلسة، مؤكداً أن لدينا فرص كثيرة لابد من استثمارها.