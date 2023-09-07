شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى عالمى وشركة للخدمات الطلابية.. أبرز مقترحات لجنة الشباب بالحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت أمل فكرى مديرة مدارس رجاك للغات، أن الحوار الوطني ممتد يخلق مساحات مشتركة بين الجميع، مشددة على أن الدولة تولي اهتماما بالشباب وإتاحة الفرصة لهم لبناء قاعدة قوية من الكفاءات الشابة بمختلف المجالات.

جاء ذلك خلال مناقشة قضية التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية والمدرجة ضمن لجنة الشباب بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني.

وأضافت:" يعد مجال التمكين السياسى للشباب هو المحور الأهم لبناء وتطوير المجتمع ومن أجل ذلك كان لزاما علينا الاهتمام والمشاركة بإعداد هؤلاء الشباب السوى القادر على التعبير الحر والاشتراك فى جوانب الحياة السياسية فى مصر."

ولذا كانت الأنشطة الطلابية بالمدارس جزءا لا يتجزأ من الإسهام فى تكوين شخصية قيادية هويتها مصرية وانتمائها لتراب الوطن.

واستكملت:" كان اهتمامنا بالنشاط الطلابى بدءا من تكوين اتحاد طلاب فى كل مرحلة دراسية على أن يكون مكونا من مجموعة من الطلاب لكل منهم برنامج واضح معد بأهداف وخطة قابلة للتنفيذ طبقا لكل مرحلة عمرية، مع إشراف كامل من مدرسين على وعى كاف بالأهداف المطلوبة.

وعن التوصيات:

1- تكون وزارة التربية والتعليم المشرف على متابعة الطلاب ووضع خطة من الوزارة ومشاركة الطلاب فى الاجتماعات.

2- تقوم مديريات التربية والتعليم التابعة للوزارة بعمل ندوات للمعلمين القائمين على هذه الاتحادات لتدريبهم على كيفية التعامل مع الطلاب وآليات تنفيذ الخطة الموضوعة.

3- تقوم المدارس بعمل ندوات تحت عنوان "دور الأسرة فى نشر الوعى السياسى" لتعريف الأسرة بدورها فى خلق جيل واع مثقف يتكون منه قادة المستقبل.

4- عمل انتخابات لاتحاد الطلاب فى كل (مدرسة/ جامعة) يمثل النواة الحقيقية لمستقبل الوطن.

5- إنشاء لجنة عليا لاتحاد الطلاب تقوم بعمل اجتماعات شهرية مع قادة الاتحادات لمعرفة ما تم تنفيذه خلال الشهر والعقبات التى تواجه الاتحادات وكيفية حلها.

6- عمل أنشطة طلابية كالمسابقات والمناظرات مع مراعاة اختيار الطلاب بمستويات مختلفة (الفروق الفردية) حتى نستطيع استيعاب جميع الطلاب الضعاف وأصحاب الهمم لينصهر الجميع تحت راية الوطن.

7- وجود خبراء فى مجال الإنترنت وجمع المعلومات وعمل ندوات مع الطلاب لمعرفة كيفية جمع المعلومات بطريقة دقيقة، مع مراعاة المصادر المأخوذ منها المعلومات لمواجهة ومنع انتشار المعلومات المغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعى.

8- السفر لحضور مؤتمرات دولية ودمج الاتحاد الطلابى المصرى بالاتحادات الطلابية العالمية

وأقترح أن تكون مصر بما أنها رائدة فى إقامة المنتديات العالمية بعمل منتدى طلابى عالمى للتحدث فيه عن دور الاتحادات الطلابية وأنشطتهم للاستفادة من تجارب الدول الأخرى.

9- أن يمتلك الاتحاد شركة للخدمات الطلابية والأعمال الخيرية وذلك لدعم الاتحادات الطلابية والمشاركة المجتمعية ماديا.