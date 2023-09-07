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الحوار الوطنى.. فاطمة السيد أحمد: ليه معملناش فيلم عن جماعة الإخوان الإرهابية

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القاهرة - سامية سيد - تساءلت فاطمة السيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، عن دور القطاع الخاص في إنتاج أفلام خاصة بمرحلة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وتأثيرها السلبي على المجتمع. 

 

جاء ذلك فى جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية بشأن ملف الصناعات الثقافية ردا على المخرج والذي أكد على عدم وجود إرادة للدولة في دعم السينما والدراما. 

 

وقالت أيضا: "ليه معملناش فيلم عن الإخوان الإرهابية ودورهم في الترويج للعنف رغم مرور 10 سنوات حتى الآن من جانب القطاع الخاص".

 

وعقب أحمد زايد مقرر لجنة الثقافة والهوية بقوله: "ده خالد يوسف صور 30 يونيو كلها".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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