شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى.. فاطمة السيد أحمد: ليه معملناش فيلم عن جماعة الإخوان الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساءلت فاطمة السيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، عن دور القطاع الخاص في إنتاج أفلام خاصة بمرحلة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وتأثيرها السلبي على المجتمع.

جاء ذلك فى جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية بشأن ملف الصناعات الثقافية ردا على المخرج خالد يوسف والذي أكد على عدم وجود إرادة للدولة في دعم السينما والدراما.

وقالت أيضا: "ليه معملناش فيلم عن الإخوان الإرهابية ودورهم في الترويج للعنف رغم مرور 10 سنوات حتى الآن من جانب القطاع الخاص".

وعقب أحمد زايد مقرر لجنة الثقافة والهوية بقوله: "ده خالد يوسف صور 30 يونيو كلها".