شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى.. المستشار محمود فوزى: الدستور ألزم الدولة حماية الملكية الفكرية والان مع تفاصيل الخبر
وتابع فوزى:" بالفعل صدر القاونون رقم 163 لسنة 2023 بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية لتجميع شتات ملفات الملكية الفكرية، ولدعم وتمكين وحماية حقوق الملكية الفكرية".
وفيما يتعلق بالسينما والدراما والمسرح، أكد أن هناك قطاعين، الاول وهو العام والثاني وهو الخاص، فلا يوجد مانع قانوني فيما يخص الإنتاج السينمائي والدرامي الخاص، مؤكدا ضرورة تواجد القطاع الخاص بجانب القطاع العام.
وقال المخرج مجدي أحمد علي، إن لدينا قاعات سينما في قصور الثقافة، مطالبا بإعادة التفكير في إدارة هذه القصور بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المهتمة بشؤون السينما والدراما.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز