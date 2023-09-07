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انت الان تتابع خبر العراق يصل الى نهائي كأس ملك تايلند بعد التغلب على الهند والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-467095-638296871177827041.jpg
2023-09-07 | 14:39
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تمكن منتخبنا الوطني من التغلب على نظيره الهندي بركلات الترجيح، اليوم الخميس، ويصل الى نهائي بطولة كأس ملك تايلند.
وانتهت أشواط المباراة الاصلية بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ليصار الى ركلات الترجيح التي انتهت لصالح العراق 5-4 .
وينتظر المنتخب الوطني المنتخب الفائز من مباراة تايلند ولبنان في نهائي بطولة كأس ملك تايلند 49.
يخوض الفائزان من كل لقاء المباراة النهائية يوم الأحد المقبل، بينما يخوض الخاسران في اليوم نفسه مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وستقام مبارياتُ البطولة في مدينةِ شانغ ماي في ملعبِ الذكرى 700.
وينتظر المنتخب الوطني المنتخب الفائز من مباراة تايلند ولبنان في نهائي بطولة كأس ملك تايلند 49.
يخوض الفائزان من كل لقاء المباراة النهائية يوم الأحد المقبل، بينما يخوض الخاسران في اليوم نفسه مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وستقام مبارياتُ البطولة في مدينةِ شانغ ماي في ملعبِ الذكرى 700.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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