شكرا لقرائتكم خبر عن زكى القاضى: الحوار الوطنى فرصة للشباب لتحقيق أحلامهم وهم قادرون على ذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفي زكي القاضي مقرر مساعد لجنة الشباب في الحوار الوطني، أن توصيات الحوار الوطني سيتم إقرارها على دولة بحجم مصر، وهذا يؤكد أهمية الفرصة بالنسبة للمشاركين، مضيفا: "هدفنا مصلحة الدولة والوطن".

وقال زكي القاضي خلال مناقشة قضية التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية والمدرجة ضمن لجنة الشباب بالمحور المجتمعى في الحوار الوطني، إن الاتحادات والأنشطة الطلابية تشكل لاعبا وعنصرا مهما، والحوار الوطني فرصة لطرح المقترحات والأفكار، مشددًا على هذه الجلسات سيتشكل ويصيغ من خلالها مصير طلاب الجامعات المصرية.

وفي رسالته للمشاركين من الشباب، أكد على أهمية تنبيه الناس والتفكير بحزم والعمل بعزم، حيث إن الحوار الأقرب لتحقيق أدوات المرحلة وهو آلية صادقة للغاية، معقبا: "انتم قادرون على تحقيق أحلامكم.. أدوات التشويش في الماضي كانت قليلة، والآن أدوات التشويش زادت وهذا يتطلب المواجهة في ظل المشهد العام.. لا تقلقوا ولا تخافوا فالمستقبل أمامكم".