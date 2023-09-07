شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى: أصبح لدينا كنز أفكار خلال الـ10 أشهر الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد فتحى مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إنه منذ أن تم تكليفنا بلجنة الشباب بالحوار الوطنى، خاطبنا وزارة التعليم العالى ووزارة التربية والتعليم، ليكون لنا تواجد حقيقى داخل الجامعة، بمعنى أن نسمع صوت الطلاب، وماذا يحتاجون من الحوار الوطنى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة دى إم سى: أصبح لدينا كنز أفكار حقيقي، خرجت للنور، خلال الـ10 أشهر الماضية، ونحن نريد خلق قيادات شبابية تستطيع أن تخدم المجتمع المصرى والسلطة التنفيذية أو التشريعية عمرنا ما هنقدر نروحلها إلا لما يبقى في دعم حقيقى من انتخابات في اتحادات الطلبة عندنا 5 لجان نوعية داخل اتحادات طلاب المدارس و7 لجان نوعية داخل اتحادات طلاب الجامعات.

وتابع: في جزء كبير من الشباب لا يعرف عدد الوزارات في مصر، ويجب أن يكون لنا دور فى زيادة هو الوعى.