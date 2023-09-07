شكرا لقرائتكم خبر عن راجح داوود بالحوار الوطنى: الإعلانات لها تأثير سلبى على المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الموسيقار راجح داوود، إن الموسيقى لها تأثير على كل ما هو كائن حى، الجميع يتأثر بالموسيقى؛ لما لها من علاقة مباشرة بتربية المشاعر.

جاء ذلك فى كلمته بلجنة الثقافة والهوية الوطنية حول ملف الصناعات الثقافية بين الواقع المأمول: السينما والدراما والتلفزيونية.

وتابع: "من خلال تربية المشاعر، الإعلام لا بد أن يرتقي بوجدان الشعب المصرى، وللاسف المحتوى الموسيقى لنصف المحطات الفضائية عبارة عن إعلانات، هذا النوع من موسيقى الإعلانات سيطر سيطرة كبيرة على مشاعر المواطنين، وهناك شباب لا يعرفون عن الموسيقى سوى مزيكا الإعلانات التى لها تأثير سلبى على المجتمع.

وطالب، أن يكون للتعليم والإعلام دور كبير للنهوض بالموسيقى، وذلك من خلال تخصيص عدد من البرامج للموسيقى والفنون والفنون الشعبية، وأضاف: "هناك من لا يعرف عن الفن الشعبي سوى شعبان عبد الرحيم الذى لا يمت للفن الشعبى بصله، ولابد من تعظيم دور الفنون فى الموسيقى على ان تكون مادة الموسيقى لا تقل عن الرياضيات والكيمياء والفيزياء فى الوقت الحالى لتنمية مشاعر المواطنين.