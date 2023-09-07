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اتحاد جدة يخطف نجما من الدوري الاسباني

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-467109-638296989434967481.jpeg

2023-09-07 | 17:52

اتحاد جدة يخطف نجما من الدوري الاسباني

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اتم اللاعب البرازيلي لويز فيليبي، التوقيع على عقود انتقاله لاتحاد جدة السعودي، قادما من ريال بيتيس، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وقال فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "أكس" "لويز فيليبي إلى اتحاد جدة".

وتابع "لويز فيليبي وقع للتو عقود انتقاله للفريق السعودي.. العقود مختومة مع اكتمال المستندات".


ونوه رومانو "تم إجراء الفحص الطبي للمدافع البرازيلي مساء أمس الأربعاء، وسيحصل ريال بيتيس على حزمة مالية بقيمة 25 مليون يورو مع الإضافات".

ويبلغ لويز فيليبي من العمر 26 عاما، وسبق له اللعب مع لاتسيو وساليرنيتانا في إيطاليا.

ويسعى اتحاد جدة إلى تدعيم خطوطه بصفقات مميزة، تحضيرا لكأس العالم للأندية، التي سيفتتح الفريق، منافساتها يوم 12 كانون أول المقبل في جدة أمام نظيره أوكلاند سيتي.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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