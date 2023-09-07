شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى.. محسن جابر يطالب بتعديل مادة الحماية بالمصنفات الفنية لتصل 95 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المنتج محسن جابر، إنه لا توجد موسيقى بدون صناعة، والصناعة تحتاج إنتاج وضخ أموال، ولدينا مشكلة في ضخ الأموال في صناعة الموسيقى، متابعا:"نحتاج لمراعاة الربح والموارد الخاصة بهذه الصناعة".

جاء ذلك فى كلمته بلجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطنى حول ملف الصناعات الثقافية بين الواقع المأمول :السينما والدراما والتلفزيونية.

وطالب محسن جابر، تعديل مادة الحماية في المصنفات الفنية لتصل 95 سنة مثل أمريكا بدلا من 50 عاما، قائلا: "دول العالم غيرت القوانين، فمدة الحماية القانونية على المصنفات الفنية لا بد أن تصل إلى 95 سنة، وأيضا تغليظ العقوبات على المزاولين من القرصنة".