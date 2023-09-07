شكرا لقرائتكم خبر عن هشام الجخ بالحوار الوطنى: عيالنا مش بيعرفوا يكتبوا عربى والسوشيال ميديا فضحتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الشاعر هشام الجخ: "شبابنا ما دون العشرين عاما لا يجيدون الكتابة باللغة العربية ولا التحدث بها؛ لأن الحصول على أى عمل ببساطة أصبح يتطلب أن يكون لديهم لغة أجنبية"، متابعا:" عيالنا مش بيعرفوا يكتبوا عربى ولا بيتكلموا عربى".

وأشار الجخ إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي فضحت الجميع من خلال ما يكتب عليها بلغة تعج بالأخطاء اللغوية، معقبا: "بعد 10 سنين عيالنا مش هيتكلموا ولا يكتبوا عربي تانى"، مطالبا بإلزام الشركات أن يكون اجتياز اختبارات اللغة العربية شرطا أساسيا للعمل، مشيرا إلى أن المراسلات ببن الجهات والمؤسسات الحكومية أصبحت باللغة الأجنبية.

وأضاف الجخ - خلال كلمة له ضمن الجلسة المنعقدة الآن تحت عنوان: "الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول: المسرح والموسيقى والغناء"، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية إحدى لجان المحور المجتمعي بالحوار الوطني، أن بلاد المغرب العربي سوف تسحب منا البساط، لأن لديها مشروع للحفاظ على الهوية الخاصة بهم.