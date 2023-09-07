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الخارجية السويدية: ننتظر تصديق تركيا للانضمام الى "الناتو"

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بغداد - ياسين صفوان - وتقدمت السويد العام الماضي بطلب للانضمام إلى الحلف الدفاعي، لكن تركيا والمجر لم توافقا بعد على الطلب.

وقال بيلستروم في مؤتمر صحفي في عاصمة لاتفيا ريغا بعد اجتماعات لوزراء خارجية دول الشمال ودول البلطيق: "نحن مستعدون تماما وننتظر بدء عملية التصديق في أنقرة".


وتأمل ستوكهولم أن تصدق أنقرة على العضوية عندما يعود البرلمان التركي للانعقاد في شهر أكتوبر/تشرين الأول المُقبل، وهو ما تم الاتفاق عليه مع الرئيس رجب طيب أردوغان في قمة للحلف في شهر يوليو/تموز الماضي.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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