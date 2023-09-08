شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى: قابلنا ممثلين من 108 جامعات لمناقشة مشاكل الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد فتحي مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أنهم قابلوا ممثلين من 108 جامعات حكومية وخاصة وأهلية ومعاهد لمناقشة الشباب وعلى أساس يكون في مرحلة تمهيدية للاستماع للشباب، موضحا أن أكثر مشكلة تعوق عمل الشباب داخل الاتحادات الطلابية اللائحة.

وأضاف أحمد فتحي، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أنه تم استقبال مشروع لتنظيم عمل الشباب الجامعي، موضحا أن العمل على تحقيق تمكين سياسي للشباب يتم من دعم الاتحادات والأنشطة الطلابية، مشددا على أهمية الربط بين لجان اتحادات الطلبة والحكومة المصرية.

وأشار النائب أحمد فتحي، إلى أن هناك مشكلة في الدعم المادي لممارسة النشاطات الشبابية، متابعا: من خلال التوصيات لازم الشغل على عملية الوعي بإنجازات الدولة والشباب تشارك في هذه العملية وفي شباب بتشتغل والقيادة السياسة عملت تمكين للشباب وعايزين نستكمل ما قدمه الرئيس بإطلاق عام 2016 في دعم الشباب".