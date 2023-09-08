انت الان تتابع خبر اخماد حريق بمخزن للأدوات الاحتياطية في بغداد (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "فرقنا تمكنت من اخماد حادث حريق اندلع داخل بناية مكونة من ثلاثة طوابق متخذة كمخازن لتجارة الأدوات الاحتياطية للسيارات في منطقة الطوبجي وسط بغداد".

وأضافت، أن "فرق الدفاع استنفرت ودفعت بعجلاتها التخصصية والساندة مع تحريك عجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة لتحكم سيطرتها الكاملة على الحادث بعد ان تمكنت من تطويق النيران والدخول وسط البناية المحترقة وإنهاء الحريق دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".



على أثر ذلك، طلب الدفاع المدني فتح "تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل تلك البناية".