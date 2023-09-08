انت الان تتابع خبر سقوط هليكوبتر قبالة سواحل الإمارات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان رسمي، "تلقت الهيئة مساء أمس، بلاغاً بسقوط طائرة عمودية من طراز Bell212، تابعة لشركة إيروجلف (Aerogulf)، وتحمل علامة التسجيل A6-ALD، في البحر وعلى متنها طياران اثنان من الجنسية المصرية والجنوب إفريقية، في رحلة تدريبية ليلية أقلعت من مطار آل مكتوم الدولي".



وأضاف القطاع، أن فرق البحث والإنقاذ قامت بانتشال الحطام، ولا يزال البحث جاريا عن طاقم الطائرة، وقد انتقل فريق التحقيق في الحوادث الجوية إلى الموقع.

