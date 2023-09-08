انت الان تتابع خبر وفاة زائر بحريني اثناء عودته من كربلاء إلى منفذ سفوان.. أحد اقاربه يكشف السبب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المصدر للسومرية نيوز، ان "الزائر البحريني يوسف عبد الرسول يوسف من مواليد 1967 توفي اثناء عودته من محافظة كربلاء إلى منفذ سفوان بعد تدهور حالته الصحية"، مشيرا الى ان "الوفاة حصلت صباح اليوم الجمعة في تمام التاسعة صباحاً بمستوصف سفوان".



وأضاف المصدر نقلاً عن ابن اخته الذي يرافقه بأن المتوفي لديه أمراض مزمنة (ضغط وسكري)، لافتا الى ان جثة المتوفي حالياً في مستوصف سفوان بانتظار ذويه.

ومنفذ سفوان يمثل المعبر البري الذي يربط العراق بالكويت ويقع ضمن الحدود الإدارية لمحافظة البصرة، على بعد 590 كلم جنوب بغداد، ويقابله في الجانب الكويتي منفذ العبدلي الحدودي.