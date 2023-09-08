انت الان تتابع خبر بعد هدفه ضد الإكوادور.. ميسي يحقق ارقاماً قياسية جديدة والان مع التفاصيل
2023-09-08 | 11:02
459 مشاهدة
حقق الاسطورة ليونيل ميسي، ارقام قياسية جديدة، بعدما قاد منتخب الأرجنتين بطل العالم إلى الفوز في المرحلة الافتتاحية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2026، وذلك على حساب الإكوادور بنتيجة 1-0 في بوينوس آيرس.
* هدف واحد من ليونيل ميسي يكفي لتحقيق أرقام قياسية
كما استطاع "ليو" تسجيل هدفه رقم 104 مع الأرجنتين في 176 مباراة دولية، معززًا صدارته لقائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف مع منتخبات قارة أمريكا الجنوبية، ومركزه الثالث في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في المباريات الدولية مع المنتخبات خلف كريستيانو رونالدو وعلي دائي.
بينما عادل رقم ريكيلمي كأكثر من سجل من ضربة حرة في تصفيات المونديال لقارة أمريكا الجنوبية بـ 4 أهداف.
وستلعب الأرجنتين مباراتها الثانية على أرض بوليفيا يوم الثلاثاء المقبل.