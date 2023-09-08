انت الان تتابع خبر الخليفي يحسم جدل مشاركة الأندية السعودية في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل
2023-09-08 | 13:09
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الخليج 365 – رياضة
علق ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، رئيس رابطة الأندية الأوروبية، على إمكانية مشاركة فريق سعودي في دوري أبطال أوروبا.
وتابع "لا أعرف ماذا سيحدث في غضون السنوات المقبلة، لكن اليوم لا أعتقد أن الفكرة ستنفذ".
في المقابل، فتح الخليفي، الباب أمام استحداث بطولة جديدة، بقوله "إذا كان هناك كأس السوبر، أو شيء من هذا القبيل، لما لا؟"
واستدرك في ختام تصريحاته "لكن اللعب في بطولة أوروبية، إذا لم تكن أوروبياً، فالكل يعرف أنها لن تكون خطوة مفضلة".
وكانت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية، قد أثارت ضجة في منتصف آب الماضي، بوجود توجه لإشراك بطل الدوري السعودي في دوري الأبطال.
وتزامنت هذه الضجة مع الصفقات المدوية التي أبرمتها الأندية السعودية باستقطاب عدد كبير من نجوم أوروبا هذا الصيف.
من جانبه، استنكر ألكسندر شيفرين رئيس اليويفا، سياسة الأندية السعودية في سوق الانتقالات، رافضاً مبدأ مشاركتها في دوري الأبطال.