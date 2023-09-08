انت الان تتابع خبر الخارجية الروسية ترد على تصريحات رئيس المجلس الأوروبي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جاء ذلك في منشور لزاخاروفا بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتبت: "قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل "إن أكثر من 250 مليون شخص حول العالم يعانون من نقص حاد في الغذاء، والكرملين يحرمهم من الغذاء الذي هم في أمس الحاجة إليه من خلال مهاجمة الموانئ الأوكرانية عمدا".أولا: عندما شاركت دول الاتحاد الأوروبي في الهجمات ضد سوريا وليبيا ويوغوسلافيا. لا أعرف لماذا، ولسبب ما، لم تتذكر هذه الدول الشعوب الجائعة في إفريقيا، أو أنهم لم يتوقعوا، من خلال تنظيمهم للثورات الملونة، وتغيير الأنظمة، سوف يتسببون في معاناة الملايين من الناس، بما في ذلك الموت والنزوح القسري حول العالم. كما أنهم لم يعوضوا أحدا أبدا عن أي شيء، وحتى لم يعتذروا.

ثانيا: لا شيء يقف أمام توقف الاتحاد الأوروبي عن الشراء، أو بالأحرى، جمع الحبوب الرخيصة من أوكرانيا، ما يؤدي إلى تدمير المزارعين الأوروبيين. اشتريتم الحبوب الأوكرانية، أرسلوها إلى الجياع. ومن الأفضل كذلك إرسالها مجانا مع تغطية تكاليف الشحن، كما تفعل روسيا.

ثالثا: لا أذكر، متى طالب ميشيل دول البلطيق بالإفراج عن الأسمدة الروسية في موانئ لاتفيا وإستونيا وبلجيكا وهولندا؟ في نهاية المطاف، تلك أسمدة حيوية لإنتاج الغذاء في البلدان المحتاجة. أوه، لم أنس. ببساطة لم تكن هناك مثل هذه المطالب بالأساس.

رابعا: ترى هل يفكر رئيس المجلس الأوروبي في الضرر الذي ألحقته العقوبات الغربية غير القانونية ضد روسيا بالعالم؟ أم ترى هل نسي ببساطة مبادئ الحساب أثناء نشره المعلومات المضللة؟

خامسا: سبق وأوضحنا الحقائق والأرقام بشأن وضع الأمن الغذائي في العالم بعد فسخ "صفقة الحبوب". وكذلك حول كيف تحل روسيا عمليا مشكلة الجوع في العالم، في الوقت الذي يوفر فيه الاتحاد الأوروبي لنفسه ويستفيد.

إلا أن الدليل الرئيسي على نفاق الاتحاد الأوروبي هو البيان الذي أدلى به حرفيا في نفس اليوم المفوض السامي لشؤون السياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل بشأن الرحلات بين روسيا وجورجيا: "نأسف لاستئناف الرحلات بين جورجيا وروسيا. ويجب مراعاة العقوبات المفروضة على روسيا، ولا بد من احترامها". هل هذه الطريقة التي تفكر بها بروكسل بشأن من يحتاجون إلى الغذاء والنقل والحماية القانونية؟ إذا كانت بيروقراطية الاتحاد الأوروبي تنطلق من مصالح البشر، سيكونون سعداء بتحسن وضع النقل. ولكن، كلا.. الساحرة الشريرة ضد كل ذلك.

إن كل أفكار الغرب تدور حول كيفية توفير مزيد من الأموال من أجل الحرب التي شنت ضد روسيا وإطالة أمد تعظيم الذات.

