شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع قانون هيئة الأبنية الرياضية على أجندة "شباب النواب" بدور الانعقاد الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الرابع عدد من الملفات أبرزها متابعة تطوير مراكز الشباب وتأهيلها وتجديدها بما يتناسب مع الموارد المتاحة ومستقبل الرياضة فى مصر، إضافة للاهتمام بالاستثمار الرياضى، وشهر مراكز الشباب سواء شروط الشهر أو المواصفات المطلوبة، إلى جانب إعادة النظر فى المنظومة الرياضية واكتشاف المواهب الرياضية فى مختلف ربوع محافظات الجمهورية خاصة فى الألعاب الفردية وتقديم كل الدعم لهؤلاء اللاعبين، إضافة إلى الملف الأساسى وهو تعديل قانون الرياضة، ومشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للأبنية الرياضية والشبابية.

ويهدف مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للأبنية الرياضية والشبابية، لإنشاء هيئة مستقلة يكون لها الشخصية الاعتبارية تتولى تخطيط المبانى الرياضية ووضع الموازنة اللازمة لتنفيذها، وصيانة المنشآت الرياضية والشبابية المقامة والتى تنفق عليها الدولة مبالغ طائلة من خلال إسناد أعمال الصيانة لشركات خاصة، وتطوير معايير ومواصفات تصميمها، وإعداد الدراسات ألفنية لمواصفات واحتياجات المنشآت الشبابية والرياضية.

وحددت التعديلات نظم وقواعد البناء فى ضوء خطة علمية بما يتوافق مع أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 وفى ضوء الطفرة التى تشهدها الدولة من مشروعات قومية وبنية تحتية على كافة الأصعدة والمجالات، وتتكون موارد الهيئة وفقا لمشروع القانون من، ما يخصص للهيئة فى الموازنة العامة للدولة، المنح والقروض المحلية والأجنبية التى تعقد لصالح الهيئة، مقابل ما تؤديه الهيئة للغير من خدمات، عائد استثمار أموال الهيئة، الإعانات والهبات والوصايا والتبرعات، تخصيص نسبة 20% من حصيلة مخألفات المرور، تخصيص نسبة 20% من الأموال المصادرة فى مختلف أنواع القضايا، تخصيص نسبة 5% على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين وتزاد هذه النسبة إلى 10% للأجانب، وأخيرا رسم طابع بريدى عن كل طلب لإصدار ترخيص أو تجديد لمنشأة رياضية أو شبابية.