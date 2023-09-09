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أهالي سفوان يقيمون مجلس عزاء للبحريني الذي توفي اثناء عودته من زيارة الأربعين (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير ناحية سفوان طالب خليل الحصونة في حديث لـ الخليج 365، ان "اهالي سفوان، اقاموا مجلس عزاء على البحريني الذي وافته المنية في اراضيهم بعد عودته من زيارة الأربعين".

وأضاف: "بعد تكفلهم بتغسيله وتشييعه ونقله الى مقبرة وادي السلام في النجف الاشرف".


وفي وقت سابق اليوم، افاد مصدر أمني في محافظة البصرة، بوفاة زائر بحريني الجنسية اثناء عودته من محافظة كربلاء المقدسة إلى منفذ سفوان الحدودي بعد تدهور حالته الصحية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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