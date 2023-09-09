زلزال بقوة 7 درجات يضرب المغرب

المنامة - ياسر ابراهيم - نقلت وكالة رويترز عن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض قوله إن زلزالا بقوة 7 درجات هز المغرب في وقت متأخر من مساء الجمعة.



وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.



من جهته، أكد المعهد الأميركي أن زلزالا بقوة 6.8 درجات يضرب المغرب جنوب غرب مراكش.



وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال وقع على بُعد حوالي 72 كيلومترا شرقي مدينة مراكش المغربية.



وأشار مراسل وكالة الأناضول إلى أن عدة هزات أرضية ضربت عددا من المدن المغربية.



ولم ترد أي تقارير بعد عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الزلزال، لكن بعض الحسابات على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقاً، عرضت اللحظات الأولى لحدوث الزلزال. وأظهرت المقاطع المصورة المنشورة على المنصة أشخاصا يهرولون إلى الشوارع وأبنية تهتز.



يذكر أن المغرب شهد عدة زلازل عبر التاريخ، كان آخرها زلزال مدينة الحسيمة في 2004، وتسبب في في مقتل وتشريد مئات السكان.

المصدر: وكالات