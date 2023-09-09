شكرا لقرائتكم خبر عن زكى القاضى:"الشباب بالحوار الوطنى" توصلت لصياغة أولية لفرص زيادة التمكين السياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفي زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن جلسة اللجنة أمس الخميس كانت أطول جلسة في تاريخ الحوار الوطني امتدت من 12 ظهرا و حتي 9.30 مساءا، وهي تعد أكبر جلسة في عددٍ المتحدثين والتي تحدث فيها 150 متحدث من كل طلاب و جامعات ومدارس مصر، مشددا أن مشاركات طلاب المدارس كانت مفاجأة كبيرة في طرحهم لرؤيتهم للمجال العام المصري، وهو ما يؤكد أن الدولة عفية وقوية بشبابها.

وأضاف " القاضي" أن اللجنة توصلت لصياغات مبدئية تدور حول دعم وتعزيز فرص التنافس في انتخابات الاتحادات الطلابية بالإضافة إلى دعم الاتحادات في برامج تأهيلية وتدريبية عقب انتخابهم، والتأهيل لفكرة الإدارة بالإضافة إلى الموظفين والمختصين بالجامعات، موضحا أن اللجنة تناولت أيضا الأنشطة الطلابية وكيفية تطويرها.

وقال مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني إن البعض طرح ربط الأنشطة الطلابية بالوزارات المعنية وبالمجتمع المدني، بينما اقترح البعض فصل وزارة الشباب عن الرياضة حتى يكون هناك اهتمام بقطاع الشباب ويأخذ حقه ونصيبه في المتابعة، منوها أنه تمت الإشادة في مجال التمكين السياسي للشباب، بتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب ومنتدى شباب العالم، وكان هناك توصية بزيادة فرص التمثيل السياسي للشباب، قائلا " انتخابات المحليات ستمثل حل كبير إذ للشباب نصيب لا يقل عن 25% بالإضافة للنسبة المخصصة للمرأة ".