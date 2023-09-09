شكرا لقرائتكم خبر عن التوسع فى مجالات البيئة.. دراسة تكشف أهمية المشروعات الخضراء بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الدولة المصرية إنجازاتها الكبرى فى مشاريع الطاقة الخضراء، حيث تتوسع الدولة في مجالي البيئة وتغير المناخ عديدة ومتنوعة، وأبرزها استهداف توليد 42% من الكهرباء من تلك المصادر بحلول عام 2030، بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وكشفت دراسة لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية والأفريقية أن الدولة تمتلك العديد من نماذج المشروعات الناجحة في جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية من بينها مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي ساهم في تمويله عدد من شركاء التنمية من بينهم مؤسسة التمويل الدولية.

وكشفت الدراسة أن مصر لديها فرصة ذهبية لتقديم نموذج لأولويات القارة الأفريقية والدول النامية، التي تعتبر ضحية التغيرات المناخية، دون أن تتسبب بها، وفي إطار المدن المستدامة يمكن أن تبرز مصر التقاليد المصرية في الحفاظ على البيئة والمدن نحو استشراف مستقبل صحي خال من الكربون وأكثر استدامة.