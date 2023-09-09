شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرات التنسيقية تكثف جولاتها بمختلف المحافظات بهدف تحقيق التنمية السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بنشاط ميداني مكثف خلال أسبوع، واصل أعضاء المبادرات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جولات ميدانية موسعة التقوا خلالها بعدد من المسؤولين والمجالس العليا وقصور الثقافة والهيئات الدولية، لتعزيز آفاق التعاون وتحقيق التنمية السياسية المستدامة.

وبحث وفد من المبادرات مع السيدة كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، أوجه التعاون والشراكات الفاعلة لتمكين وتدريب النساء لبناء قدراتهن وتطوير مهارتهن في مختلف المجالات.

فيما عقدت مبادرة "التماسك الأسري" اجتماعا تنسيقيا مع الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، لبحث سبل تنظيم ندوات ومحاضرات وورش عمل توعوية بالجامعات، بما يتماشي مع مقرر القضايا المجتمعية.

والتقى وفد من مبادرة "قصور الثقافة" مع اللواء أحمد رشاد محافظ الجيزة، ونائبه الدكتور إبراهيم الشهابي، لبحث سبل التعاون في الفاعليات الثقافية والفنية لتوطين أهداف التنمية المستدامة.

أيضا زار وفد التنسيقية المركز الثقافي بالجيزة وقصر ثقافة الجيزة ومسرح السامر، لتعزيز التعاون في مجالات التنمية والثقافة والفنون لخدمة القضايا المجتمعية.

وفي هذا الإطار، ناقش وفد من مبادرات التنسيقية مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحضيرات الخطط التنفيذية للمبادرات خلال الفترة القادمة بجميع محافظات الجمهورية.

فيما شارك وفد من مبادرة "الصحة النفسية" في حفل إنهاء معسكر Together for mental wellness inclusion camp برعاية منتدى شباب العالم، لدعم قضايا الدمج المجتمعي وقبول الاختلافات بين البشر.

وزار وفد من مبادرة "مسار العائلة المقدسة" نقطة المسار بمدينة سخا في محافظة كفر الشيخ، والتقى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ونائبه عمرو البشبيشي، للاطلاع على أهم نقاط التطوير بالمدينة.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد أطلقت عدة مبادرات تنموية وسياسية خلال عامي 2022 و2023، أبرزها الصحة النفسية والإدمان، وقصور الثقافة، والتماسك الأسري، ورعاية النشء، ومحو الأمية، ومسار العائلة المقدسة، هيئة تنمية الصعيد، و أطفال بلا مأوى.