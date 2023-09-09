شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر "الشباب بالحوار الوطنى" يكشف أبرز توصيات اللجنة لدعم التمكين السياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن جلسة اللجنة بشأن الاتحادات الطلابية والتمكين السياسي" شهدت زخم كبير ومشاركة واسعة من رؤساء الاتحادات من محافظات الإسكندرية لأسوان وأيضا من المدارس بمختلف المحافظات، موضحا أن تخصيص تلك الجلسة جاء انطلاقًا من أن التمكين السياسي يرتبط بعملية دعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.

وأوضح أن هناك 5 لجان داخل اتحادات طلاب المدارس و7 لجان داخل اتحادات الطلاب بالجامعات، ولكن هناك حالة من الفجوة تتطلب ضرورة ربط لجان الاتحادات بالوزارات، لتعميق منظومة الوعي وحتى ينتشر ما يبذل من جهد على مستوى الجامعات والمدارس وأيضا يكون هناك فرصة لتلقي رؤى وأفكار الشباب.

وأشار إلى أنه تكشف أهمية تخصيص موازنة للاتحادات بشكل واضح ومحدد، وأن يكون هناك معايير محددة بترخيص الأفكار والأنشطة الطلابية للشباب الجامعي وطلبة المدارس، خاصة وأن الجلسة شهدت أفكار لشباب ترتبط بملف التصنيع وملف الحماية الاجتماعية وملف التغير المناخي وغيرها تحتاج للدعم والظهور للنور.

وأضاف "فتحي" أنه تم طرح فكرة سيتم دراستها ترتبط بالفصل بين وزارة الشباب والرياضة، حيث أن الشباب عنصر حيوي في كافة المجالات، ما يستلزم وجود وزارة معنية بذاتها ومستقلة تختص بملفاتهم، أو إلغاء الوزاراتين، وإنشاء مجلس قومي للشباب، ومجلس أعلى للرياضة، وهو ما يضمن وجود

جهة معنية لتأهيل وتدريب الشباب في مختلف المجالات، كما تمت المطالبة بوضع مؤشر للأداء حول الأنشطة الطلابية والاتحادات، بتقرير يصدر كل 3 شهور حول فعالياتهم وما قدموه وما حصلوا عليهم من دعم، وذلك كله في إطار المساعدة في خلق قائد وكارد فعال في المجتمع.

وقال "فتحي" إنه من بين التوصيات التى سيتم إدراجها هو تكوين قاعدة بيانات لكل طالب وطالبة بالاتحادات الطلابية وما حصل عليه من تدريب وتأهيل، وأن يكون هناك نائب رابع لرئيس الجامعة مختص بالاتحادات والأنشطة الطلابية على مستوى الكليات بالكامل ليكون منوط له التعاون المثمر بينه وبين تلك الاتحادات، وهو ما يحتاج إلى تعديل تشريعي سيتم رفع مقترح به.

وشدد مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أنه سيتم مناقشة كل التوصيات التي شهدتها الجلسة تمهيدا لرفعها لمجلس أمناء الحوار الوطني، مؤكدا أنها ستكون نتاج جلسة دامت ل10 ساعات وجولات متعددة وكثيرة تم تنظيمها في خلال ال10 شهور للتواصل مع الشباب والتعرف على أفكارهم والتي خلصت إلى ضرورة بناء ثقافة جديدة في عملية الانتخابات بالمدارس والجامعات.