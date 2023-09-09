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تصفيات كأس العالم.. نيمار يقود البرازيل لأول انتصار ويحطم رقماً قياسياً

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2023-09-09 | 07:18

تصفيات كأس العالم.. نيمار يقود البرازيل لأول انتصار ويحطم رقماً قياسياً

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الخليج 365 – رياضة

سحقت البرازيل ضيفتها بوليفيا 5-1، في مستهل مشوارهما بتصفيات أميركا الجنوبية لكأس العالم 2026، وتجاوز نيمار الأسطورة بيليه ليصبح هداف بلاده عبر التاريخ.

وتعافى نيمار، البالغ عمره 31 عاما والمنضم هذا الصيف إلى الهلال السعودي، من إهدار ركلة جزاء في الشوط الأول، وسجل هدفين في الدقيقتين 61 والثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليرفع رصيده إلى 79 هدفا ويصبح الهداف التاريخي للبرازيل.

وتألق رودريغو مهاجم الإسباني بتسجيل هدفين، إذ افتتح التسجيل في الدقيقة 24 ثم هز الشباك مرة أخرى بعد تمريرة رائعة من برونو غيمارايش لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي ليجعل النتيجة 3-0 في الدقيقة 52.

وهز رافينيا، الذي حل بدلا من أنتوني في تشكيلة البرازيل، الشباك في الثواني الأولى من الشوط الثاني بعد تمريرة من نيمار لتتفوق صاحبة الأرض 2-0.

وأحرز فيكتور أبريغو هدف بوليفيا الوحيد في الدقيقة 78.

وتسعى البرازيل لمواصلة انتصاراتها عندما تخرج لمواجهة بيرو الثلاثاء.

واستهلت أوروغواي التصفيات بشكل جيد بتغلبها 3-1 على تشيلي، ليحقق المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا فوزه الأول الرسمي مع الفريق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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