انت الان تتابع خبر زلزال المغرب "المدمر".. الأقوى منذ قرن وحصيلة الضحايا تلامس الـ550 شخصاً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المسؤول المغربي قال إن الهزات الارتدادية التي أعقبت الزلزال الذي ضرب فجر السبت إقليم الحوز تكون أقل قوة وقد لا يشعر بها السكان.

وأوضح أن الهزة، التي حدد مركزها بجماعة إيغيل (80 كلم جنوب غرب مدينة مراكش)، تم استشعارها بالعديد من المدن المغربية في محيط بلغ 400 كلم.

وأضاف أن "الهزة الرئيسية تلتها مئات من الهزات الارتدادية بلغت أقواها حول 6 درجات"، مشيرا إلى أن "الهزات الارتدادية تكون عموما أقل قوة من الهزة الرئيسية".

وبحسب المسؤول، فإن: "الهزات الارتدادية تفقد قوتها كلما ابتعدنا عن مركز الزلزال".