انت الان تتابع خبر زلزال المغرب "المدمر".. الأقوى منذ قرن وحصيلة الضحايا تلامس الـ550 شخصاً والان مع التفاصيل
وأوضح أن الهزة، التي حدد مركزها بجماعة إيغيل (80 كلم جنوب غرب مدينة مراكش)، تم استشعارها بالعديد من المدن المغربية في محيط بلغ 400 كلم.
وأضاف أن "الهزة الرئيسية تلتها مئات من الهزات الارتدادية بلغت أقواها حول 6 درجات"، مشيرا إلى أن "الهزات الارتدادية تكون عموما أقل قوة من الهزة الرئيسية".
وبحسب المسؤول، فإن: "الهزات الارتدادية تفقد قوتها كلما ابتعدنا عن مركز الزلزال".
بدورها، أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن وفاة 296 شخصا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات إثر الزلزال القوي الذي ضرب المغرب.
وفي حصيلة أولية إلى حدود الساعة الثانية صباحا، أسفرت هذه الهزة عن وفاة 296 شخصا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت، كما سجلت إصابة 153 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة، بحسب بيان الداخلية.
وأضافت وزارة الداخلية، أن الأضرار المادية شملت مجموعة من المناطق غير المأهولة، وقد تجندت السلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية بكافة عمالات وأقاليم المملكة المعنية، وسخرت كل الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة، وتقييم الأضرار.
ودعت وزارة الداخلية بهذه المناسبة المواطنات والمواطنين إلى التحلي بالهدوء وتجنب الذعر.