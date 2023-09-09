شكرا لقرائتكم خبر عن هل يؤثر نوع الأكل فى السلوك الإجرامى؟.. نقلا عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "هل أكلك له علاقة بالجريمة؟"، استعرض خلاله خلاف بين العلماء حول ارتباط الغذاء بالسلوك الإجرامى، حيث أن هناك دراسات أكدت انخفاض المنجنيز يؤثر على العاطفة، ونقص فيتامين "بى" يُسبب سرعة الغضب، بينما نقص السكر السريع الأخطر على الإطلاق، ومن المعروف أن تناول نظام غذائي متوازن له أهمية حيوية للحفاظ على صحة جيدة، كما أنها إحدى متع الحياة الاجتماعية العظيمة.

ويأتي الغذاء كعامل محتمل يمكن أن يؤثر على السلوك الإجرامي، حيث تشير بعض الأبحاث إلى وجود ترابط بين نوعية الغذاء والسلوك الإجرامي، فعلى الرغم من وجود بعض الدراسات التي تشير إلى ارتباط بين الغذاء والسلوك الإجرامي، إلا أن الموضوع ما زال يحتاج إلى المزيد من البحث والتحليل، قد يكون لتحسين نمط الحياة وتناول غذاء صحي دور في الحد من احتمالية الانخراط في السلوك الإجرامي، ولكن هذا يجب أن يُنظر إليه كجزء من نهج شامل للوقاية من الجريمة وتحسين الظروف الاجتماعية والنفسية، وإليكم التفاصيل كاملة:

هل أكلك له علاقة بالجريمة؟.. خلاف بين العلماء حول ارتباط الغذاء بالسلوك الإجرامى.. دراسات: انخفاض المنجنيز يؤثر على العاطفة.. نقص فيتامين "بى" يُسبب سرعة الغضب.. ونقص السكر السريع الأخطر على الإطلاق

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برلمانى