شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل يشيد بمشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين بالهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في قمة العشرين بالهند بناءً على دعوة من رئيس الوزراء الهندي.

وذكر النائب تيسير مطر، أن هذه المشاركة المصرية في قمة العشرين التي تجمع أقوى 20 دولة اقتصاديا يمثل تقديرا دوليا لمصر ورئيسها خاصة بعد انضمام مصر إلى تجمع البريكس، مشيرا إلي أن هذه المشاركة تمثل رسالة دولية للمصريين والعالم بأن مصر دولة محورية ومؤثرة في محيطها الإقليمي وأن العالم يرغب فى سماع صوت مصر عبر رئيسها عبدالفتاح السيسى الذى سينقل مطالب الدول الأفريقية لقمة العشرين.

وأعرب النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية عن تطلع الشعب المصري العظيم أن تسفر نتائج قمة العشرين عن حلول للازمة الاقتصادية العالمية وتخفيف آثار هذه الأزمة على شعوب الدول الأفريقية ومنها الشعب المصري