شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الجميل: مشروع الصوب الزراعية العملاقة يقدم الحلول لمواجهة التغيرات المناخية والأزمات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن مشروع الـ 100 ألف صوبة زراعية العملاقة من أهم الحلول الزراعية فى مصر خلال السنوات العشر الماضية، بعدما بدأنا نعانى من تأثيرات التغيرات المناخية بصورة ملحوظة فى مختلف أنحاء العالم مثل ظواهر الجفاف الشديد وشح المياه وموجات الحرارة العالية التى تفسد المحاصيل، فضلا عن مواجهة الأزمات العالمية المتمثلة فى نقص الإمدادات وارتباك خطوط الشحن ونقص المعروض من السلع الغذائية وإحجام العديد من الدول المصدرة عن تصدير منتجاتها إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتصاعد أزمة الحبوب العالمية

وأكد أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A " للاستثمارات الزراعية والصناعية،أن مشروع الـ 100 ألف صوبة زراعية الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، عندما أعطى إشارة البدء واستخدام أساليب الزراعة الحديثة أثناء افتتاحه المشروع بقاعدة محمد نجيب، أرشدنا إلى الطريق الأسرع والأفضل لتحقيق الأمن الغذائى فى مصر ومضاعفة الإنتاج الزراعى مع تحقيق الجودة الفائقة وتحييد العوامل المناخية المدمرة للمحاصيل فى الزراعة المفتوحة ، وكذلك الحصول على منتجات ذات جودة فائقة يمكن طرحها فى السوق المحلى وزيادة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة

وأوضح رجل الأعمال أيمن الجميل أن مشروع الصوب الزراعية العملاقة الذى يشمل مناطق الحمام بمطروح والعاشر من رمضان وأبو سلطان بالإسماعيلية وغرب المنيا والمغرة والمراشدة وقرية الأمل بالقنطرة شرق، يأتى فى إطار تنفيذ خطة التنمية الشاملة للدولة فى مجال الأمن الغذائى والحرص على سد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك وتعظيم الاستفادة من الأراضى المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الرى، فضلاً عن إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وسيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة الخالية من الملوثات، وتعظيم الاستفادة من وحدتى الأرض والمياه وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة

وأشار أيمن الجميل إلى أن من أهم نجاحات مشروع الصوب الزراعية العملاقة، استنباط أصناف جديدة من التقاوي، تسهم في توفير احتياجات السوق المحلي بأسعار مناسبة،بعد أن كانت الزراعة المصرية رهن المستوردين موسما بعد موسم ، واختلاف الجودة والنوعية والاستمرارية للتقاوى المستوردة الأمر الذى كان يتسبب فى مشاكل كثيرة للمزارعين ويؤثر على إنتاج بعض المواسم من محاصيل ومنتجات زراعية مهمة ، لكن هذا الوضع غير المنضبط إنتهى حاليا بعد أن استطعنا إنتاج التقاوى والبذور وحماية الإنتاج الزراعى المصرى وصحة المصريين والحصول على نوعيات عالمية من المحاصيل للاستهلاك المحلى والتصدير كذلك

وأضاف أيمن الجميل أن نجاح مشروع الصوب الزراعية العملاقة أدى إلى توجه المزارعين فى المحافظات لزراعة الصوب بدلا من الزراعة المكشوفة خاصة وأن زراعة الصوب تعطى إنتاجية بمعدل أربعة أضعاف الزراعة المكشوفة وتوفر فى المياه والمبيدات والأسمدة كما يمكن مقاومة الآفات بطريقة حديثة وإنتاج محاصيل بجودة أعلى وفق المعدلات العالمية وفى أوقات غير مواسمها مما يعمل على توافر المحاصيل الزراعية طوال العام، ويساعد على ذلك تشجيع ودعم الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة التى تقوم بإنهاء إجراءات ترخيص الصوب الزراعية وتقديم الدعم الفني لصغار المزارعين