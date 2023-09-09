شكرا لقرائتكم خبر عن القوى السياسية تبدأ الحشد لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عدد كبير من الأحزاب، فى ملتقى الأحزاب السياسية، أكبر وأضخم حدث سياسي لتأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للترشح لفترة رئاسية جديدة، وذلك باستضافة حزب مستقبل وطن بالشرقية، عقب إعلان الحزب تأييده ودعمه لترشح الرئيس السيسى.

وشهدت مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، انطلاق أول مؤتمر لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومطالبته بالترشح لفترة رئاسية جديدة، بمشاركة الأحزاب والكيانات السياسية المصرية، والآلاف من أهالي المحافظة.

وتم اختيار محافظة الشرقية، لتكون نقطة انطلاق مؤتمرات وفعاليات تأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى، لفترة رئاسية جديدة، اليوم، ليجتمع أحزاب مصر، برؤسائهم، حيث يتواجد ما يزيد على ٦٠ حزبًا، إلى جانب حضور نواب محافظة الشرقية، من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بما يزيد على ٣٥٠ نائبًا ونائبة من أبناء الشرقية، ونواب عدد من المحافظات الأخرى، إلى جانب حشد كبير من أهالي المحافظة وكافة محافظات مصر من المؤيدين لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقد اتفق عدد كبير من الأحزاب والقوى السياسية المشاركة على دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لفتره رئاسية جديدة استكمالًا لمسيرته التى بدأها لجمهورية جديدة قوية عصرية أساسها بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى.

وأعلن النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين تنظيم الجمهورية، دعم وتأييد الحزب ترشح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة، في ظل التقدم الكبير الذي شهدته الدولة المصرية في القطاعات كافة بهدف خلق حياة كريمة لجموع المواطنين وتعزيز أركان الجمهورية الجديدة.

ولفت النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن التعددية الحزبية القائمة والثراء السياسي الجلي غير مسبوقين، بفضل توجيهات القيادة السياسية، مؤكدا ضرورة التعاون والتشارك بين الأحزاب إعلاء للوطن.

وشارك وفد حزب الحرية المصري، في المؤتمر التنظيمي الأول للأحزاب السياسية بالشرقية، وترأس وفد الحزب النائب أحمد مهني، نائب رئيس الحزب والأمين العام، وعضو مجلس النواب، وأمناء الأمانات النوعية، وأمناء المحافضات بالحزب، وعدد من أعضاء وقيادات الحزب.

وشارك الدكتور عيد عبدالهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، في مؤتمر ملتقي الأحزاب السياسية، والذي انعقد محافظة الشرقية، الذي ينظمه حزب مستقبل وطن، بمشاركة قيادات وكوادر ونواب أحزاب مستقبل وطن، حماة الوطن، مصر الحديثة، المؤتمر، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بجانب تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزبًا، ومجلس القبائل والعائلات المصرية.

وأعلن الدكتور عيدعبدالهادي، دعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن مصر الآن مقبله على مستقبل مشرق فى ظل جمهورية جديدة رفع رايتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدأ السير فيها بالحلم لمستقبل أفضل يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

وأوضح عبد الهادي، أن الرئيس السيسي تولي حكم البلاد في ظل ظروف عصيبة وقاسية ورغم هذا لم يضع أمام عينه غير مصلحة الدولة المصرية والمصريين، وعزم على إصلاح ما أفسدته جماعات الشر والإرهابية، والنهوض بالدولة من جديد ومعالجة ما أصابها من الركود والشلل بكافة مفاصل وقطاعات الدولة، والعبور بها إلى بر الأمان والاستقرار.

وأضاف عبد الهادي، إلى أن القيادة السياسية حريصة على دعم المواطن وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية والمقومات التي لا بد من توافرها في أي بلد متقدمة، أبرزها الاتجاه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والمنتجات والاعتماد على التصنيع المحلي مع وضع كافة السياسيات والخطط التي تساهم في توفير مناخ ملائم للاستثمار، وفي وسط هذا السعي لخلق علاقات صداقة وشراكة مع عدد كبير من الدول سواء المنطقة العربية أو الشرق الأوسط أو الناحية الأوروبية.

وأكد النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام، وعضو مجلس النواب، أن الحزب بكافة قواعده وتنظيماته يعلن دعمه لترشيح الرئيس "عبد الفتاح السيسي" في الإنتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفا أنه تم إطلاق حملة "المسيرة والمسار" من أجل دعم استكمال التنمية والإستقرار موضحا أن ذلك يأتي في إطار إعلاء مصلحة الوطن، وتغليب المصلحة العامة، ومن أجل استكمال خطط التنمية، والإنجازات والإصلاحات التي تمّت في جميع القطاعات على مدار السنوات الماضية، في عهد الرئيس "عبد الفتاح السيسي،" وماتتطلبّه المرحلة القادمة من قيادة لها نظرة ورؤية ثاقبة من أجل مواصلة الإنجازات على كافة الأصعدة، والحد من الأخطار المحيطة بالبلاد داخلياً وخارجياً.

وأضاف "مهنى"، أن المرحلة القادمة تستهدف المواطن المصري لرفع المعاناة عنه وثقتنا في أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو القادر على تجاوز هذه المرحلة وصولا إلى تحقيق الرخاء لكافة أبناء مصر.

وضم وفد الحزب الدكتور أحمد بيومي، الأمين العام المساعد للحزب، والدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم المركزية، والدكتورة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ ، وهاني الهلالي، القائم بأعمال أمين المجالس المحلية والشعبية، واللواء عبد الرحمن راشد امين الحزب بالدقهلية، ويوسف خطاب أمين عام الجيزة، وسمير العنجاوي امين الحزب بالاقصر، وعبد الفتاح الديب أمين عام الدقهلية، و حسني عبد اللطيف امين الحزب بالشرقية، ومحمد غريب امين تنظيم الشرقية، والدكتور عيد عبد الهادي الأمين العام المساعد للمجالس الشعبية والمحلية بالحزب، وعدد من أمناء الأمانات النوعية بالمحافظات وقيادات وأعضاء هيئة المكتب الحزب بالمحافظات.

"المؤتمر" بملتقى الأحزاب: الرئيس السيسى أعاد الحياة مرة أخري للاحزاب والقوي السياسه بمصر بينما شارك وفد حزب المؤتمر في الملتقي الثالث للأحزاب والقوي السياسية بمحافظة بالشرقية.

وترأس وفد الحزب الربان عمر صميدة رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، وضم الوفد اللواء طارق رسلان نائب رئيس الحزب والأمين العام للحزب، والدكتور مجدي مرشد نائب رئيس الحزب ، والدكتور السعيد غنيم نائب رئيس الحزب، وأحمد منصور نائب رئيس الحزب للمصريين بالخارج، والنائب محمد طلبة والنائبة حنان عوض ، ويوسف عماد أمين العمل الجماهيري بالحزب ، وعبد العزيز محمود مدير المكتب الفني لرئيس الحزب، ومحمد رمضان المستشار السياسي للحزب ، ومصطفي الدكروري امين التنظيم، والدكتورة داليا الإتربي مساعد رئيس الحزب، ونشوي الوحيلي مساعد امانه المراه ،شيرين امان ، امينة لجنه الثقافه ، إسلام عمر امين لجنه الصناعه، وماجدة بدوي أمينة الإعلام ، وأمناء الأمانات النوعية، وأمناء المحافظات بالحزب، وعدد من أعضاء وقيادات الحزب.

وألقي كلمة الحزب بالملتقي، مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، وقال إن مبادرة حياة كريمة من أعظم المبادرات التي غيرت وجه الريف المصري إلي الأفضل بعد عقود من الإهمال والنسيان أصبح الحلم حقيقة .

ووجه مجدي مرشد، كل الشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي علي مبادرة الحوار الوطنى، لافتا إلى أن الحزب قد استقر بالإجماع، أنه ما بدأ شيئا لابد له أن يستكمله، ولذلك فإن حزب المؤتمر يحمل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسؤولية وأمانة الترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال ما تم إنجازه تاريخية في كافة المجالات.

وأضاف الدكتور مجدي مرشد، أنه بعد أن وضع الرئيس السيسى، أساس البنية التحتية التى تهالكت على مدار عقود ، فإنه لا بد له من استكمال خطة التنمية فى كافة المجالات.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الحزب قد أجمع فى بيان له صدر فى الثامن والعشرين من أغسطس الماضى، على تأييد ومطالبة الرئيس السيسى بالترشح لفترة رئاسية جديدة، معلنين تقديم كافة الدعم والعون له فى قراره.

ومن جانبه قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الفترة المقبلة تتطلب مزيد من العمل على الأرض، وهذا بدوره يستوجب كل الدعم والتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى، لاستكمال الإنجازات التى شملت كل القطاعات.

وتابع غنيم، خلال كلمته على هامش المشاركة في الملتقى الثالث للأحزاب والقوى السياسية بمحافظة بالشرقية،:" نحن نضع ثقتنا في الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات، والتغلب على التحديات التي تواجه الدولة المصرية واستكمال خطة ورؤية مصر 2030، شهدنا ولازلنا طفرة غير مسبوقة فى المشروعات القومية، والنجاح الحقيقى يُقاس بحجم العمل فى ظل تحديات، وهذا ما نجح فيه الرئيس السيسى بقوة.

واستكمل النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر،:"على الرغم من التحديات والصعاب، وأن مصر كانت على مشارف مرحلة اللا دولة، الرئيس عبد الفتاح السيسى، أخذ على عاتقه النهوض بالدولة المصرية واستعادتها مرة أخرى وعلى الرغم من محاربة الإرهاب وكم التحديات إلا أن العمل يجرى على قدم وساق فى مختلف ربوع الجمهورية".