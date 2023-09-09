شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى يشارك فى أسبوع شباب الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، فى أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر بجامعة حلوان برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزارء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

ويأتي ذلك فى إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وافتتح المهندس أحمد موسي، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة - Life Makers Foundation أولي جلسات التحالف الوطني فى أسبوع شباب الجامعات.

وانطلقت فعاليات اليوم لأسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية الثالث عشر بجامعة حلوان، بأداء تحية العلم وبمشاركة 45 جامعة مصرية.

ويشهد الأسبوع الثالث عشر لشباب الجامعات والمعاهد المصرية بداية متنوعة من الأنشطة المتنوعة التى تسهم فى تنمية المهارات وتعزيز الوعي وتعميق الروح الوطنية، ومشاركة من مؤسسة حياة كريمة في إطار استمرار دورها الريادي.

وتعقد فعاليات أسبوع شباب الجامعات بقيادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، و هشام رفعت أمين الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، و محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وعددا من عمداء الكليات ورؤساء اللجان.