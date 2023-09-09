انت الان تتابع خبر يحرض على الالتحاق بصفوف الإرهابيين.. الإطاحة بأحد افراد "إعلام داعش" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بمعلومات دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي القى ابطالنا القبض على الارهابي (ح ع ب) والذي يقوم بنشر الفتاوى (الشرعية) الخاصة بعصابات داعش الارهابي والتحريض على الالتحاق بصفوف مقاتلي داعش في داخل العراق وخارجه وكذلك نشر الاصدارات والاخبار الخاصة بالعصابات اعلاه، وايضا البحث ونشر التعليمات عن كيفية تجهيز وتصنيع المتفجرات والاحزمة الناسفة والعبوات وطرق الاغتيال والصواعق وصناعة الاسلحة المتوسطة (قاذفات) عن طريق المواد المحلية".



وأضاف البيان، أن "الإرهابي ساهم في نشر الاخبار والاصدارات والبيانات الخاصة بعصابات داعش الارهابي وكذلك التحريض على الهجرة الى مناطق سيطرة التنظيم في افريقيا".