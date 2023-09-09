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العراق يعزي المغرب بضحايا الزلزال

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لوزارة الخارجية ورد لـ الخليج 365 أن "وزارة الخارجية عن خالص التعازي والمواساة للمملكة المغربيَّة الشقيقة حكومةً وشعبا، إثرَ الزلزال المدمر الذي ضرب عدداً من المدن المغربيَّة يوم أمس الجمعة، وألحق أعداداً من الضحايا والجرحى، وأضرارا مادية كبيرة".

واضاف البيان: "نتوجَّه إلى أهالي الضحايا بأصدقِ مشاعرِ المواساة في هذه الأوقات الصعبة، وأمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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